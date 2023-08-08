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Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила

8 августа 2023, 07:23
Фото: 1MI
Улицу Поткина перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила с 10 по 31 августа на время проведения ремонта теплотрассы и распределительных сетей.

Движение транспорта будет ограничено по улице Поткина от дороги по улице Зари до дома № 36. До 10 августа «Тагилдорстрой» установит ограничительные знаки, чтобы предупредить водителей о закрытом участке трассы.

Распоряжение о перекрытии дороги подписано главой города Владиславом Пинаевым, его копия вместе со схемами согласованной организации дорожного движения направлена в отдел ГИБДД Нижнего Тагила. Контролировать исполнение постановления будет начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев, сказано в документе, опубликованном нижнетагильской администрацией.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Перекрытие#Перекрытие дорог#Ремонт дорог#Транспорт
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