Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Движение транспорта будет ограничено по улице Поткина от дороги по улице Зари до дома № 36. До 10 августа «Тагилдорстрой» установит ограничительные знаки, чтобы предупредить водителей о закрытом участке трассы.
Распоряжение о перекрытии дороги подписано главой города Владиславом Пинаевым, его копия вместе со схемами согласованной организации дорожного движения направлена в отдел ГИБДД Нижнего Тагила. Контролировать исполнение постановления будет начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев, сказано в документе, опубликованном нижнетагильской администрацией.