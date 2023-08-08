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Грибами отравились два жителя Каменска-Уральского

8 августа 2023, 13:47
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском два жителя съели несъедобные грибы и пострадали. После такого обеда они оказались в больнице.

К настоящему моменту оба мужчины выписаны. Всего же за сезон грибов 2023 года в регионе пострадали три человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи напомнили, что главное правило, которое действует при сборе грибов: «Не знаешь — не бери». Грибникам советуют срывать только те грибы, в которых они уверены на все 100%.

Для сбора рекомендуется брать плетеные корзины — таким образом грибы дольше сохранятся в свежем виде. Каждый гриб срезать нужно с целой ножкой.

Все грибы, которые будут принесены домой, нужно в этот же день перебрать, промыть и подвергнуть обработке. Собирать грибы в ведра, пакеты или мешки запрещено, так как в них они быстро портятся. Старые и пересохшие грибы срывать нельзя. Пробовать их в сыром виде тоже.

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#Грибы#Больница#Грибники#Происшествия#Свердловская область
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