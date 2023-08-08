Грибами отравились два жителя Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
К настоящему моменту оба мужчины выписаны. Всего же за сезон грибов 2023 года в регионе пострадали три человека, сообщили в Роспотребнадзоре.
Санитарные врачи напомнили, что главное правило, которое действует при сборе грибов: «Не знаешь — не бери». Грибникам советуют срывать только те грибы, в которых они уверены на все 100%.
Для сбора рекомендуется брать плетеные корзины — таким образом грибы дольше сохранятся в свежем виде. Каждый гриб срезать нужно с целой ножкой.
Все грибы, которые будут принесены домой, нужно в этот же день перебрать, промыть и подвергнуть обработке. Собирать грибы в ведра, пакеты или мешки запрещено, так как в них они быстро портятся. Старые и пересохшие грибы срывать нельзя. Пробовать их в сыром виде тоже.