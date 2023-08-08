Грибами отравились два жителя Каменска-Уральского

Все грибы, которые будут принесены домой, нужно в этот же день перебрать, промыть и подвергнуть обработке. Собирать грибы в ведра, пакеты или мешки запрещено, так как в них они быстро портятся. Старые и пересохшие грибы срывать нельзя. Пробовать их в сыром виде тоже.