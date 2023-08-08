Каршеринговое авто и скорая помощь столкнулись в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, пишет Е1.
Около места аварии сейчас находятся очевидцы. Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Подробности ЧП станут известны позднее.
Напомним, 6 августа 2023 года на Пермском тракте пострадала пожилая женщина в массовом ДТП, которая ехала в иномарке на пассажирском сиденье.
С полученными повреждениями свердловчанку доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.