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Каршеринговое авто и скорая помощь столкнулись в Екатеринбурге

8 августа 2023, 16:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошло столкновение служебной машины скорой помощи и каршеринга. Происшествие произошло 8 августа 2023 года на перекрестке Расточная — Монтажников.

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, пишет Е1.

Видео: Е1

Около места аварии сейчас находятся очевидцы. Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Подробности ЧП станут известны позднее.

Напомним, 6 августа 2023 года на Пермском тракте пострадала пожилая женщина в массовом ДТП, которая ехала в иномарке на пассажирском сиденье.

С полученными повреждениями свердловчанку доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Пересек сплошную. Иномарка влетела в грузовик на Пермском тракте
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#18+#Инцидент#Авария#ГИБДД#Скорая помощь#Автомобиль#Очевидцы#ЧП#Происшествия#Видео
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