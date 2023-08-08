Молодой свердловчанин протаранил ЛЭП под Сысертью и погиб

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Водитель транспорта, не справившись с управлением, съехал с трассы и влетел в линию электропередач. Впоследствии от полученных повреждений он скончался во время транспортировки в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
18-летние пассажиры, которые ехали вместе с погибшим, получили различные травмы. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
На место происшествия выехали автоинспекторы. Известно, что у погибшего молодого человека не имелось прав на вождение транспорта.
Напомним, 6 августа 2023 года в Первоуральске 19-летняя девушка, ехавшая в каршеринговом автомобиле, врезалась в дерево. Пострадали свердловчанка, а также четверо пассажиров 16-17 лет. Их увезли в больницу.