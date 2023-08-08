tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Изображение материала

Молодой свердловчанин протаранил ЛЭП под Сысертью и погиб

8 августа 2023, 04:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области
18-летний молодой человек на снегоболотоходе под Сысертью протаранил ЛЭП и скончался. Также пострадали двое пассажиров, которые с ним ехали.

Водитель транспорта, не справившись с управлением, съехал с трассы и влетел в линию электропередач. Впоследствии от полученных повреждений он скончался во время транспортировки в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

18-летние пассажиры, которые ехали вместе с погибшим, получили различные травмы. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

На место происшествия выехали автоинспекторы. Известно, что у погибшего молодого человека не имелось прав на вождение транспорта.

Напомним, 6 августа 2023 года в Первоуральске 19-летняя девушка, ехавшая в каршеринговом автомобиле, врезалась в дерево. Пострадали свердловчанка, а также четверо пассажиров 16-17 лет. Их увезли в больницу.

Девушка на каршеринговом авто влетела в дерево в Первоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском трактеВодитель погиб. Фургон в влетел в фуру на Челябинском трактеЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ДТП#18+#Инцидент#Смерть#Авария#Полиция#ГИБДД#Автомобиль#Пострадавшие#Водитель#Происшествия
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Вчера, 08:51
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 11:41
Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект
Вчера, 14:48