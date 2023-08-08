Мужчина погиб под колесами ВАЗ на Химмаше в Екатеринбурге

По предварительной версии ГИБДД Екатеринбурга, причиной наезда на пешехода стало нарушение последним правил дорожного движения: он переходил перекресток Грибоедова-Бородина справа налево на красный сигнал светофора. Автомобилист рассказал, что не успел затормозить, потому что человек появился на пути следования неожиданно.