tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

Мужчина погиб под колесами ВАЗ на Химмаше в Екатеринбурге

8 августа 2023, 08:43
Фото: 1MI
Водитель автомобиля ВАЗ 21124 насмерть сбил мужчину в Екатеринбурге. Смертельная авария произошла 8 августа приблизительно в 01:00 на Химмаше по улице Грибоедова, 19.

По предварительной версии ГИБДД Екатеринбурга, причиной наезда на пешехода стало нарушение последним правил дорожного движения: он переходил перекресток Грибоедова-Бородина справа налево на красный сигнал светофора. Автомобилист рассказал, что не успел затормозить, потому что человек появился на пути следования неожиданно.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пешехода забрала карета скорой помощи, в ней мужчина скончался до прибытия в медицинское учреждение. Еще неизвестно, кем был погибший.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и пересечении дорог в установленных местах.

14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской областиМотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADAПодробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД
#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Смерть#Полиция#Авария
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Вчера, 08:51
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 11:41
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
Вчера, 15:41