Мужчина погиб под колесами ВАЗ на Химмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
По предварительной версии ГИБДД Екатеринбурга, причиной наезда на пешехода стало нарушение последним правил дорожного движения: он переходил перекресток Грибоедова-Бородина справа налево на красный сигнал светофора. Автомобилист рассказал, что не успел затормозить, потому что человек появился на пути следования неожиданно.
Пешехода забрала карета скорой помощи, в ней мужчина скончался до прибытия в медицинское учреждение. Еще неизвестно, кем был погибший.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и пересечении дорог в установленных местах.