Названа роковая ошибка убитой молнией свердловчанки

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Женщина вместе с сестрой пыталась переждать грозу под самым высоким деревом. Именно в него ударила молния. Мужчина, который стал свидетелем этих событий, сказал, что это было роковой ошибкой. Кроме того, такой запрет прописан в правилах безопасности, пишет Ура.ру.
Мужчина отметил, что женщины прятались под лиственницей. Она была самым высоким деревом в радиусе 50 метров. Также очевидец отметил, что в тот день гроза началась внезапно.
Очевидец встретил сестру погибшей на дороге недалеко от дерева. Она попросила его отвезти их на встречу к автомобилю скорой помощи, который уже ехал к ним.
Сейчас под тем деревом установлена табличка с некрологом и фотографией погибшей.