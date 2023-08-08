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Published Сегодня, 07:57

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Названа роковая ошибка убитой молнией свердловчанки

8 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
Свидетель событий рассказал, какую роковую ошибку совершила свердловчанка, которую убило молнией.

Женщина вместе с сестрой пыталась переждать грозу под самым высоким деревом. Именно в него ударила молния. Мужчина, который стал свидетелем этих событий, сказал, что это было роковой ошибкой. Кроме того, такой запрет прописан в правилах безопасности, пишет Ура.ру.

Мужчина отметил, что женщины прятались под лиственницей. Она была самым высоким деревом в радиусе 50 метров. Также очевидец отметил, что в тот день гроза началась внезапно.

Очевидец встретил сестру погибшей на дороге недалеко от дерева. Она попросила его отвезти их на встречу к автомобилю скорой помощи, который уже ехал к ним.

Сейчас под тем деревом установлена табличка с некрологом и фотографией погибшей.

Молния убила женщину в Свердловской области
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#Елена Озерова#Гроза#Молния#Дерево#Происшествия#Свердловская область
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