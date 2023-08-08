Названа роковая ошибка убитой молнией свердловчанки

Женщина вместе с сестрой пыталась переждать грозу под самым высоким деревом. Именно в него ударила молния. Мужчина, который стал свидетелем этих событий, сказал, что это было роковой ошибкой. Кроме того, такой запрет прописан в правилах безопасности, пишет Ура.ру.