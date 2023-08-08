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Необычное природное явление замечено в Екатеринбурге

8 августа 2023, 11:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошло необычное природное явление. Здесь в августе повторно зацвели шиповник и черемуха.

На это обратили внимание сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру.

Это не характерно для этих растений. Жители отметили, что цветы появились на черемухе и шиповнике. Они образовались рядом с ягодами, которые уже спеют на этих кустах.

Глава екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова сказала, что такое позднее цветение связано с дождями и установившейся теплой погодой.

Она добавила, что повторное цветение нормально и возможно даже осенью и в морозы.

Жители Екатеринбурга заметили необычное природное явление в небе
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Цветение#Явление#Редкое явление#Природа
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