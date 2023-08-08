Необычное природное явление замечено в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
На это обратили внимание сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру.
Это не характерно для этих растений. Жители отметили, что цветы появились на черемухе и шиповнике. Они образовались рядом с ягодами, которые уже спеют на этих кустах.
Глава екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова сказала, что такое позднее цветение связано с дождями и установившейся теплой погодой.
Она добавила, что повторное цветение нормально и возможно даже осенью и в морозы.