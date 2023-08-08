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«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила

8 августа 2023, 13:34
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле «оператор сотовой связи» обманул мужчину на 1,8 млн рублей. Он предлагал ему «продлить договор оказания услуг».

Таким образом был обманут 36-летний мужчина. На него кредит оформили на сумму 1,8 млн рублей.

Вся сумма его кредита осталась на счете благодаря сотрудникам банка, которые своевременно заблокировали счет при попытке перевода полмиллиона рублей.

Второй пострадавшей тоже 36 лет. Ее обманули по этой же схеме. Тагильчанке позвонили и предложили продлить договор по услугам сотовой связи. Для этого требовалось назвать номер, который ей придет в СМС. Она так и сделала, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Однако в этот же день у нее отключились услуги связи. Тогда она лично обратилась к оператору. Тогда и выяснилось, что оператор ей не звонил. В результате выяснилось, что, завладев ее номером, аферисты оформили на нее кредит на полмиллиона рублей.

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#Нижний Тагил#Мошенники#Аферисты#Деньги#Кредит#Криминал
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