«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила

Однако в этот же день у нее отключились услуги связи. Тогда она лично обратилась к оператору. Тогда и выяснилось, что оператор ей не звонил. В результате выяснилось, что, завладев ее номером, аферисты оформили на нее кредит на полмиллиона рублей.