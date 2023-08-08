Овощная палатка сгорела на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Спасатели прибыли на место и увидели, что загорелся навес торговой палатки, в которой продавали фрукты. При этом палатка была пустая, так как весь товар из нее вывезли после закрытия торговой точки вечером.
Известно, что пожарных вызвали очевидцы пожара, сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Пламя успело повредить наружную стену торгового павильона из поликарбоната. Сейчас устанавливается степень ущерба и причины пожара.