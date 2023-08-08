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Овощная палатка сгорела на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

8 августа 2023, 10:09
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
В Нижнем Тагиле на улице Пархоменко сгорела овощная палатка. Это произошло в 2 часа ночи 7 августа.

Спасатели прибыли на место и увидели, что загорелся навес торговой палатки, в которой продавали фрукты. При этом палатка была пустая, так как весь товар из нее вывезли после закрытия торговой точки вечером.

Известно, что пожарных вызвали очевидцы пожара, сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Пламя успело повредить наружную стену торгового павильона из поликарбоната. Сейчас устанавливается степень ущерба и причины пожара.

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#Нижний Тагил#Пожар#Овощная палатка#Спасатели#Происшествия
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