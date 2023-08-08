Подросток в Екатеринбурге арестован на два месяца за убийство своей подруги

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Во время следствия молодой человек проведет в колонии для несовершеннолетних два месяца — до 6 октября 2023 года, рассказали в Железнодорожном районном суде.
Напомним, ночью 7 августа 2023 года юноша нанес девушке удары ножом, вследствие чего она скончалась, а потом он попытался ее расчленить. Молодые люди в это время находились в гостях у друга.
В Следкоме и полиции возбудили уголовное дело по факту убийства. Во время допроса задержанный рассказал, что убитая якобы спровоцировала его своим вниманием к другим парням. В содеянном он не раскаивается.
Также есть информация о том, что екатеринбуржец употребляет наркотики.