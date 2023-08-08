tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Изображение материала

Подросток в Екатеринбурге арестован на два месяца за убийство своей подруги

8 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI
Подростку, который зарезал свою 15-летнюю подругу в Екатеринбурге, избрали меру пресечения.

Во время следствия молодой человек проведет в колонии для несовершеннолетних два месяца — до 6 октября 2023 года, рассказали в Железнодорожном районном суде.

Напомним, ночью 7 августа 2023 года юноша нанес девушке удары ножом, вследствие чего она скончалась, а потом он попытался ее расчленить. Молодые люди в это время находились в гостях у друга.

В Следкоме и полиции возбудили уголовное дело по факту убийства. Во время допроса задержанный рассказал, что убитая якобы спровоцировала его своим вниманием к другим парням. В содеянном он не раскаивается.

Также есть информация о том, что екатеринбуржец употребляет наркотики.

Зарезавший 17-летнюю подругу подросток из Екатеринбурга обвинил погибшую в провокации
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом об убитой девушке в ЕкатеринбургеМужчина из ревности зарезал бывшую возлюбленную в ПервоуральскеУбившая троих детей жительница Екатеринбурга избежала тюрьмы
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Полиция#Смерть#Уголовное дело#Следствие#Убийство#Преступление#Подросток#Мера пресечения#Заключение#Арест#СК#Криминал
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
Вчера, 15:41
Группа «Корни», ярмарка мастеров и каверы: в Невьянске отметили День башни
Вчера, 11:41
Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23