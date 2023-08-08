Пропавший житель Свердловской области разыскивается почти неделю

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Рост свердловчанина — 160 сантиметров. Цвет волос русый с проседью, цвет глаз серо-зеленый. Телосложение худощавое, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В день пропажи мужчина был одет в джинсы синего цвета, зеленую футболку, а также в темные ботинки. Исчезнувшего разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда.
Напомним, 3 августа 2023 года в Верхней Салде пропал 68-летний пенсионер, страдающий кратковременной потерей памяти, а также плохо ориентирующийся в пространстве. Мужчина ушел в лес собирать грибы и не вернулся.