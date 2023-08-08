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Пропавший житель Свердловской области разыскивается почти неделю

8 августа 2023, 03:56
Фото: Midjourney
В свердловской деревне Урмикеево бесследно исчез 49-летний Шамси Саттыков. Мужчина пропал 2 августа 2023 года.

Рост свердловчанина — 160 сантиметров. Цвет волос русый с проседью, цвет глаз серо-зеленый. Телосложение худощавое, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день пропажи мужчина был одет в джинсы синего цвета, зеленую футболку, а также в темные ботинки. Исчезнувшего разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда.

Напомним, 3 августа 2023 года в Верхней Салде пропал 68-летний пенсионер, страдающий кратковременной потерей памяти, а также плохо ориентирующийся в пространстве. Мужчина ушел в лес собирать грибы и не вернулся.

Страдающий от потери памяти пенсионер из Верхней Салды ушел в лес и не вернулся
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