Пропавшую под Качканаром пенсионерку обнаружили мертвой

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
На данный момент неизвестно, по какой причине погибла свердловчанка. Место ее обнаружения также не сообщается. О гибели женщины из-под Качканара рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
Ранее стало известно о гибели пенсионерки из Краснотурьинска, которая не дошла до дома и исчезла. Известно, что женщина вышла из автобуса, а после пропала. Погибшую звали Нина Петряева, ей было 73 года. Жительницу Свердловской области не прекращали искать с 25 июля. Информация о гибели свердловчанки появилась в пресс-службе городской полиции 6 августа.