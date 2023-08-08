Пропавшую под Качканаром пенсионерку обнаружили мертвой

Ранее стало известно о гибели пенсионерки из Краснотурьинска, которая не дошла до дома и исчезла. Известно, что женщина вышла из автобуса, а после пропала. Погибшую звали Нина Петряева, ей было 73 года. Жительницу Свердловской области не прекращали искать с 25 июля. Информация о гибели свердловчанки появилась в пресс-службе городской полиции 6 августа.