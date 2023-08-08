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Пропавшую под Качканаром пенсионерку обнаружили мертвой

8 августа 2023, 09:45
Фото: 1MI
Пенсионерка из поселка Валериановск, который находится в Качканарском ГО, обнаружена мертвой. Правоохранители и волонтеры искали 57-летнюю Веру Градопольцеву с 23 июля.

На данный момент неизвестно, по какой причине погибла свердловчанка. Место ее обнаружения также не сообщается. О гибели женщины из-под Качканара рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

Ранее стало известно о гибели пенсионерки из Краснотурьинска, которая не дошла до дома и исчезла. Известно, что женщина вышла из автобуса, а после пропала. Погибшую звали Нина Петряева, ей было 73 года. Жительницу Свердловской области не прекращали искать с 25 июля. Информация о гибели свердловчанки появилась в пресс-службе городской полиции 6 августа.

Пропавшая по дороге домой пенсионерка из Краснотурьинска найдена мертвой
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#Анна Варнакина#Пропала#Труп#Поиски#Происшествия#Качканар
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