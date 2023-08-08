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Posted 8 августа, 18:23

Published 8 августа, 18:23

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

С января по июль 2023 года объем перевозок в контейнерах вырос на 12,6%

С января по июль 2023 года объем перевозок в контейнерах вырос на 12,6%

8 августа 2023, 18:23
Фото: 1MI
Представители ОАО «РЖД» проинформировали, что в период с января по июль текущего года по железным дорогам во всех видах сообщения было перевезено 4 млн 190,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU).

Как отмечается, данный показатель на 12,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Более того, во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 662 тыс. ДФЭ (+13,7%).

Так, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 18,6% и составило 3,1 млн ДФЭ (перевезено 43,4 млн тонн грузов, +16,2%). В их числе химикаты и сода — 474,4 тыс. ДФЭ (больше на 6,2%, чем с января по июль 2022 года), лесные грузы — 342,1 тыс. (+0,4%), машины, станки, двигатели — 254,7 тыс. (+28%), автомобили и комплектующие — 250,6 тыс. (рост в 2 раза), промтовары — 247 тыс. (+2,9%), метизы — 245,3 тыс. (+14,8%), бумага — 215 тыс. (+2,9%), химические и минеральные удобрения — 152,2 тыс. (рост более чем в 2,4 раза), черные металлы — 151 тыс. (+11,6%), строительные грузы — 118,4 тыс. (+20,8%), цветные металлы — 76,5 тыс. (-3,2%), нефть и нефтепродукты — 54,3 тыс. (+21,5%), остальные и сборные грузы — 100,6 (-3,2%), зерно — 62,6 тыс. (рост в 2,5 раза), рыба — 19,4 тыс. (-4,3%), мясо и масло животное — 15,4 тыс. (-1%), картофель, овощи, фрукты — 9,6 тыс. (рост в 1,5 раза), продукты перемола — 9 тыс. (+37,7%), прочие продовольственные грузы — 172,5 тыс. (+34,3%).

В июле текущего года всеми видами сообщения было транспортировано 618,3 тыс. ДФЭ, что на 15,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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