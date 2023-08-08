Семья из Свердловской области разбилась насмерть на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
За рулем находился 63-летний мужчина. Он вез двух своих внуков и внучку. Они столкнулись с большегрузом. Это произошло на 83-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск 7 августа, пишет 72.ru.
Внукам было 12 и 13 лет, а внучке — 17. Семья ехала на автомобиле KIA Sorento, которая на скорости влетела в стоящую на обочине фуру Mercedes. Большегруз стоял там из-за поломки.
Рядом с машиной были разбросаны рыба и спасательные жилеты. Скорее всего семья ехала домой с рыбалки.