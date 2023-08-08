tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Изображение материала

Семья из Свердловской области разбилась насмерть на Тюменском тракте

8 августа 2023, 08:14
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
На Тюменском тракте произошло смертельное ДТП: разбилась вся семья из Свердловской области.

За рулем находился 63-летний мужчина. Он вез двух своих внуков и внучку. Они столкнулись с большегрузом. Это произошло на 83-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск 7 августа, пишет 72.ru.

Внукам было 12 и 13 лет, а внучке — 17. Семья ехала на автомобиле KIA Sorento, которая на скорости влетела в стоящую на обочине фуру Mercedes. Большегруз стоял там из-за поломки.

Рядом с машиной были разбросаны рыба и спасательные жилеты. Скорее всего семья ехала домой с рыбалки.

14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской областиМотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADAПодробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД
#18+#Смертельное дтп#ДТП#Погибшие в дтп#Авария#Трасса#Большегруз#Внуки#Дедушка#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Вчера, 08:51
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 11:41
Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект
Вчера, 14:48