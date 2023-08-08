Следком заинтересовался обрушением трубы в бывшем цехе на заводе в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Дело возбуждено за несоблюдение правил безопасности во время строительных работ, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, 7 августа 2023 года в цехе произошла авария во время демонтажных работ вытяжной трубы.
В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое рабочих, сейчас они находится в больнице. Еще одного сотрудника позже нашли мертвым под завалами.