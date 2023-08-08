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Следком заинтересовался обрушением трубы в бывшем цехе на заводе в Краснотурьинске

8 августа 2023, 15:27
Фото: 1MI
В свердловском Следственном комитете возбудили уголовное дело после того, как обрушилась труба на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске.

Дело возбуждено за несоблюдение правил безопасности во время строительных работ, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, 7 августа 2023 года в цехе произошла авария во время демонтажных работ вытяжной трубы.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое рабочих, сейчас они находится в больнице. Еще одного сотрудника позже нашли мертвым под завалами.

Тело погибшего рабочего в цехе Краснотурьинска извлекли из-под завалов
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