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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

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Учительница из Екатеринбурга «инвестировала» в мошенников 1,6 млн рублей

8 августа 2023, 13:03
Фото: Midjourney

Учительница из Екатеринбурга хотела заработать и потеряла 1,6 млн рублей

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули учительницу английского языка. Женщина думала, что занимается инвестированием, но на самом деле просто отдала аферистам 1,6 млн рублей.

Пострадавшей 42 года. В полицию она обратилась 7 августа, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Женщина работает в одной из языковых частных школ.

Педагог рассказала, что все началось с письма, которое пришло на ее электронную почту. Там предлагалось начать инвестировать. Женщину заинтересовало это предложение.

Тогда она указала в анкете свои личные данные. Далее с ней связался «представитель брокерской компании». После этого незнакомец зарегистрировал учительницу на сайте.

В общей сложности преподавательница лишилась почти 1,6 млн рублей, которые взяла в кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.

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#Елена Озерова#Мошенники#Екатеринбург#Деньги#Брокеры#Аферисты#Криминал
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