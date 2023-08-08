Учительница из Екатеринбурга «инвестировала» в мошенников 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Пострадавшей 42 года. В полицию она обратилась 7 августа, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Женщина работает в одной из языковых частных школ.
Педагог рассказала, что все началось с письма, которое пришло на ее электронную почту. Там предлагалось начать инвестировать. Женщину заинтересовало это предложение.
Тогда она указала в анкете свои личные данные. Далее с ней связался «представитель брокерской компании». После этого незнакомец зарегистрировал учительницу на сайте.
В общей сложности преподавательница лишилась почти 1,6 млн рублей, которые взяла в кредит.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.