В Банке ДОМ. РФ рассказали о городах с высоким спросом на комбинированную ипотеку

В июне прошлого года Банк ДОМ.РФ увеличил максимальные суммы кредита по программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей, для других регионов — 15 миллионов рублей. В августе прошлого года был увеличен лимит по ИТ-ипотеке — 30 миллионов рублей для регионов с населением свыше 1 миллиона человек и 15 миллионов рублей для остальных субъектов Российской Федерации.