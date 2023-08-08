В Банке ДОМ. РФ рассказали о городах с высоким спросом на комбинированную ипотеку

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В результате 700 семей улучшили жилищные условия благодаря механизму увеличения предельной суммы по льготной ипотеке.
Наибольший спрос на комбинированные кредиты зафиксирован в Москве (3,8 миллиарда рублей), Краснодаре (750 миллионов рублей), Екатеринбурге (450 миллионов рублей). Четвертое место в рейтинге занимают города Московской области (420 миллионов рублей), пятое — Владивосток (350 миллионов рублей).
В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (340 миллионов рублей), Казань (340 миллионов рублей), Новосибирск (240 миллионов рублей), Тюмень (порядка 200 миллионов рублей), Ростов-на-Дону (190 миллионов рублей).
48 процентов сделок, или каждая вторая, заключены по программе «Льготная ипотека на новостройки». 42,5 процента кредитов было оформлено по программе «Семейная ипотека». Программой для ИТ-специалистов воспользовались еще 9,5 процента клиентов Банка ДОМ.РФ.
«С запуском механизма комбинирования покупатели получили возможность взять в ипотеку более просторное жилье, сохраняя при этом доступные ставки в части предельных сумм госпрограмм. Это подтверждает и наша статистика: в среднем площадь покупаемых с помощью такой схемы квартир составляет 78,5 кв. м, тогда как в сделках со стандартными предельными суммами, без комбинирования, — 59 кв. м», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В июне прошлого года Банк ДОМ.РФ увеличил максимальные суммы кредита по программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей, для других регионов — 15 миллионов рублей. В августе прошлого года был увеличен лимит по ИТ-ипотеке — 30 миллионов рублей для регионов с населением свыше 1 миллиона человек и 15 миллионов рублей для остальных субъектов Российской Федерации.