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В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя

8 августа 2023, 15:47
Фото: 1MI
Во время празднования 300-летия Екатеринбурга будет запрещена продажа алкогольных напитков в некоторых районах с 13 по 19 августа 2023 года.

Так, алкоголь временно перестанут продавать в районах Автовокзала, Уралмаша, Академическом и Ботанике, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, во время Дня города в Екатеринбурге запланированный салют будет запущен из одной точки города — с Плотинки. Ранее в связи с распространившейся пандемией по стране фейерверки пускали из разных городских районов, дабы избежать большого скопления народа.

Кроме того, в эти дни в столице Урала будет проходить множество различных праздничных мероприятий, а также концерты с участием приглашенных знаменитостей.

На Дне города в Екатеринбурге фейерверк будет запущен с одной площадки
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