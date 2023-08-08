В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Так, алкоголь временно перестанут продавать в районах Автовокзала, Уралмаша, Академическом и Ботанике, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Напомним, во время Дня города в Екатеринбурге запланированный салют будет запущен из одной точки города — с Плотинки. Ранее в связи с распространившейся пандемией по стране фейерверки пускали из разных городских районов, дабы избежать большого скопления народа.
Кроме того, в эти дни в столице Урала будет проходить множество различных праздничных мероприятий, а также концерты с участием приглашенных знаменитостей.