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Зарезавший 17-летнюю подругу подросток из Екатеринбурга обвинил погибшую в провокации

8 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
Подросток из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве 17-летней подруги, рассказал, почему совершил убийство.

Со слов молодого человека, девушка сама спровоцировала его на поступок тем, что оказывала повышенное внимание другим свердловчанам мужского пола. На допросе со следователями екатеринбуржец сообщил правоохранителям, что убитая якобы гуляла с другими юношами.

Во время разговора с полицией обвиняемый не жалел убитую, но выказывал жалость к себе. Известно, что подросток долгий промежуток времени употребляет наркотики, сообщает источник Ура.ру.

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Напомним, что убийство девушки произошло в Екатеринбурге ночью с 6 на 7 августа в результате конфликта. Ведутся следственные мероприятия по уголовному делу.

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#Анна Варнакина#18+#Екатеринбург#Смерть#Убийство#Полиция#Криминал
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