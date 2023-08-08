Зарезавший 17-летнюю подругу подросток из Екатеринбурга обвинил погибшую в провокации

Со слов молодого человека, девушка сама спровоцировала его на поступок тем, что оказывала повышенное внимание другим свердловчанам мужского пола. На допросе со следователями екатеринбуржец сообщил правоохранителям, что убитая якобы гуляла с другими юношами.



Во время разговора с полицией обвиняемый не жалел убитую, но выказывал жалость к себе. Известно, что подросток долгий промежуток времени употребляет наркотики, сообщает источник Ура.ру.