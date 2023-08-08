Зарезавший 17-летнюю подругу подросток из Екатеринбурга обвинил погибшую в провокации

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Со слов молодого человека, девушка сама спровоцировала его на поступок тем, что оказывала повышенное внимание другим свердловчанам мужского пола. На допросе со следователями екатеринбуржец сообщил правоохранителям, что убитая якобы гуляла с другими юношами.
Во время разговора с полицией обвиняемый не жалел убитую, но выказывал жалость к себе. Известно, что подросток долгий промежуток времени употребляет наркотики, сообщает источник Ура.ру.
Напомним, что убийство девушки произошло в Екатеринбурге ночью с 6 на 7 августа в результате конфликта. Ведутся следственные мероприятия по уголовному делу.