Заступившуюся за котенка пожилую женщину в Екатеринбурге обругали матом

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Пенсионерка стояла около пешеходного перехода, чтобы перейти дорогу. Рядом с ней была молодая пара с коляской, в которой был ребенок, и с котенком на руках. Когда пара стала идти на противоположную часть тротуара, женщина заметила, что котенок остался брошенным на траве, пишет Е1.
Екатеринбурженка догнала прохожих и стала возмущаться, при этом снимая все на видео. Девушка просила выключить камеру, а мужчина стал нецензурно ругаться. В итоге женщина заставила пару забрать животное. Себе оставить его пенсионерка не могла, поскольку у нее живут два кота.
По словам девушки, котенка они не выбрасывали, а подобрали его и положили в коляску, собираясь купить для него еды в магазине. Однако в какой-то момент он выпрыгнул и стал уходить. Также горожанка попросила прощения за грубое поведение своего супруга. Котенка, оказавшегося кошкой, они оставили у себя.
Напомним, в ветеринарной клинике в Екатеринбурге коту сломали лапу во время капельницы. По словам ветеринаров, если лапа у него срастется — двигаться она больше не будет. Хозяева животного намерены обратиться в суд.