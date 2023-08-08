Заступившуюся за котенка пожилую женщину в Екатеринбурге обругали матом

По словам девушки, котенка они не выбрасывали, а подобрали его и положили в коляску, собираясь купить для него еды в магазине. Однако в какой-то момент он выпрыгнул и стал уходить. Также горожанка попросила прощения за грубое поведение своего супруга. Котенка, оказавшегося кошкой, они оставили у себя.