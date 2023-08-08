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Заступившуюся за котенка пожилую женщину в Екатеринбурге обругали матом

8 августа 2023, 06:33
Фото: Е1
Пожилая женщина в Екатеринбурге заступилась за котенка, а хозяева животного в ответ нецензурно ее обругали.

Пенсионерка стояла около пешеходного перехода, чтобы перейти дорогу. Рядом с ней была молодая пара с коляской, в которой был ребенок, и с котенком на руках. Когда пара стала идти на противоположную часть тротуара, женщина заметила, что котенок остался брошенным на траве, пишет Е1.

Екатеринбурженка догнала прохожих и стала возмущаться, при этом снимая все на видео. Девушка просила выключить камеру, а мужчина стал нецензурно ругаться. В итоге женщина заставила пару забрать животное. Себе оставить его пенсионерка не могла, поскольку у нее живут два кота.

По словам девушки, котенка они не выбрасывали, а подобрали его и положили в коляску, собираясь купить для него еды в магазине. Однако в какой-то момент он выпрыгнул и стал уходить. Также горожанка попросила прощения за грубое поведение своего супруга. Котенка, оказавшегося кошкой, они оставили у себя.

Напомним, в ветеринарной клинике в Екатеринбурге коту сломали лапу во время капельницы. По словам ветеринаров, если лапа у него срастется — двигаться она больше не будет. Хозяева животного намерены обратиться в суд.

В ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Животное#Котенок#Конфликт#Горожане#Кошка#Прохожие#Пара#Общество
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