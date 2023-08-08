Житель Екатеринбурга поджег автомобиль за парковку на тротуаре

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Полыхающий автомобиль заметили местные жители и вызвали полицию. Сотрудники ведомства в ходе осмотра обнаружили следы поджога. Площадь пожара составила почти 1 квадратный метр. Размер нанесенного ущерба — 200 тысяч, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Через некоторое время полицейские задержали поджигателя — им оказался ранее судимый горожанин за распространение наркотиков. По словам мужчины, его возмутило, что машина стояла на тротуаре.
Выждав момент, злоумышленник совершил поджог, а также попросил своего приятеля снять все это на телефон. Приятель рассказал, что думал, будто это розыгрыш.
В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Югорске мужчина, поругавшись с инспекторами ДПС, поджег служебную машину. Мужчину задержали на месте преступления.