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Житель Екатеринбурга поджег автомобиль за парковку на тротуаре

8 августа 2023, 14:50
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля Lada Vesta.

Полыхающий автомобиль заметили местные жители и вызвали полицию. Сотрудники ведомства в ходе осмотра обнаружили следы поджога. Площадь пожара составила почти 1 квадратный метр. Размер нанесенного ущерба — 200 тысяч, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Через некоторое время полицейские задержали поджигателя — им оказался ранее судимый горожанин за распространение наркотиков. По словам мужчины, его возмутило, что машина стояла на тротуаре.

Видео: УМВД по Екатеринбургу

Выждав момент, злоумышленник совершил поджог, а также попросил своего приятеля снять все это на телефон. Приятель рассказал, что думал, будто это розыгрыш.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Югорске мужчина, поругавшись с инспекторами ДПС, поджег служебную машину. Мужчину задержали на месте преступления.

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