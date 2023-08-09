14-летний школьник на питбайке перевернулся на дороге в Нижних Сергах

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В результате у молодого человека диагностировали травмы головы, ушибы груди и легкого. Он находился в реанимации, а затем был переведен в больницу в Екатеринбурге. Он находится в тяжелом состоянии.
На школьнике был надет мотошлем. На питбайке он катался с начала лета. Транспортное средство ему подарил папа. Мама была против. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В отношении подростка также составлены административные протоколы. Также его родителей могут привлечь к ответственности.