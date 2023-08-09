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14-летний школьник на питбайке перевернулся на дороге в Нижних Сергах

9 августа 2023, 10:26
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижних Сергах подросток на питбайке опрокинулся на дороге. Он ехал с нарушением скоростного режима по улице Барабоновой на незарегистрированном транспорте, который не предназначен для движения.

В результате у молодого человека диагностировали травмы головы, ушибы груди и легкого. Он находился в реанимации, а затем был переведен в больницу в Екатеринбурге. Он находится в тяжелом состоянии.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

На школьнике был надет мотошлем. На питбайке он катался с начала лета. Транспортное средство ему подарил папа. Мама была против. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В отношении подростка также составлены административные протоколы. Также его родителей могут привлечь к ответственности.

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#Дарья Сорокина#Дети#Питбайк#Подросток#Дорога#Происшествия#Свердловская область
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