Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Девочка была в сопровождении взрослых. Она прыгала на «батутной сетке» и упала на правую ногу. В результате у нее диагностирован перелом нижней трети правой голени со смещением.
Инцидент случился 11 февраля 2023 года. Прокуратура провела проверку, в рамках которой установлено, что вред ребенок получил из-за того, что инструктор ненадлежаще исполнял свои обязанности. В частности, он не обеспечил безопасное нахождение детей на аттракционе, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В результате в интересах ребенка был направлен иск в суд. Последний встал на сторону прокурора и постановил взыскать с предпринимателя 100 тысяч рублей. Акт пока не вступил в законную силу.