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Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги

9 августа 2023, 10:07
Фото: 1MI
Батутный парк «Джунгли» в Нижнем Тагиле выплатит 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей 12-летней девочки. Она сломала ногу во время празднования дня рождения.

Девочка была в сопровождении взрослых. Она прыгала на «батутной сетке» и упала на правую ногу. В результате у нее диагностирован перелом нижней трети правой голени со смещением.

Инцидент случился 11 февраля 2023 года. Прокуратура провела проверку, в рамках которой установлено, что вред ребенок получил из-за того, что инструктор ненадлежаще исполнял свои обязанности. В частности, он не обеспечил безопасное нахождение детей на аттракционе, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В результате в интересах ребенка был направлен иск в суд. Последний встал на сторону прокурора и постановил взыскать с предпринимателя 100 тысяч рублей. Акт пока не вступил в законную силу.

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#Дарья Сорокина#Дети#Травма#Суд#Компенсация#Общество#Нижний Тагил
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