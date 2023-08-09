Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги

Инцидент случился 11 февраля 2023 года. Прокуратура провела проверку, в рамках которой установлено, что вред ребенок получил из-за того, что инструктор ненадлежаще исполнял свои обязанности. В частности, он не обеспечил безопасное нахождение детей на аттракционе, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.