Денис Сафин назвал главную ценность руководства «Уральской Стали»

«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — указывает Денис Сафин. По его мнению, в Новотроицке нет семей, которые не имели бы связи с комбинатом. Поэтому Сафин поделился планами на совместное с руководством города и региона инвестирование в развитие комфортной и современной инфраструктуры города, благодаря которой жители стремились бы остаться в Новотроицке и видели здесь возможности для самореализации.