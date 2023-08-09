Денис Сафин назвал главную ценность руководства «Уральской Стали»

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Объем инвестиций на ближайшие пять лет прогнозируют в 100 миллиардов рублей. Первоочередной целью этих вложений, по мнению гендиректора управляющей компании Дениса Сафина, на комбинате считают поддержку сотрудников. Об этом информирует aif.ru.
«Уральская Сталь» — это прежде всего люди, — рассуждает Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».
Примечательно, что с начала года оплату труда работников увеличили уже во второй раз. При этом средства направляли таким образом, чтобы максимальную прибавку к зарплате получили сотрудники с наиболее низким доходом. По ряду специальностей рост зарплаты ожидается на уровне 22%. Кроме этого, на предприятии обращаются и к другим мерам поощрения, среди которых повышение окладов по самым тяжелым направлениям работы и компенсация расходов на питание.
«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — указывает Денис Сафин. По его мнению, в Новотроицке нет семей, которые не имели бы связи с комбинатом. Поэтому Сафин поделился планами на совместное с руководством города и региона инвестирование в развитие комфортной и современной инфраструктуры города, благодаря которой жители стремились бы остаться в Новотроицке и видели здесь возможности для самореализации.
По инициативе компании также началась работа агентства развития Новотроицка. В качестве главной цели деятельности здесь упоминают реализацию проектов развития среды, усовершенствование качества социальных услуг, поддержку бизнеса.
Помимо реализации собственных проектов, компания каждый год проводит конкурс «Хорошие дела». Победителей награждают грантами на реализацию полезных инициатив.