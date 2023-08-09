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Детекторы транспорта устанавливают в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» появятся детекторы транспорта. Их монтаж уже начался на подъездах к Нижнему Тагилу.

Их цель — оптимизация режима работы светофоров и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Отмечается, что детекторы транспорта — важная часть подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Заказчиком выступает Управление автодорог Свердловской области, сообщили в региональном правительстве.

На основе данных, полученных с оборудования, составляются «тепловые карты» маршрутов транспорта и собираются данные о загруженности магистралей. Это позволяет обезопасить дороги, — сказал глава группы крупных проектов УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Ранее в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а также округе, появилось 49 детекторов транспортного потока. В этом сезоне новое оборудование установят на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги и в Нижнем Тагиле. На южном и северном подъездах к Нижнему Тагилу над этим работают сразу два подрядчика.

Детекторы транспортного потока появятся на подъездах к Нижнему Тагилу
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#Нижний Тагил#Светофоры#Оптимизация#Городской транспорт#Транспорт#Дарья Сорокина
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