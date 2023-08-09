Детекторы транспорта устанавливают в Нижнем Тагиле

Ранее в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а также округе, появилось 49 детекторов транспортного потока. В этом сезоне новое оборудование установят на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги и в Нижнем Тагиле. На южном и северном подъездах к Нижнему Тагилу над этим работают сразу два подрядчика.