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Девочек в Свердловской области будут бесплатно прививать от ВПЧ

9 августа 2023, 16:35
Фото: 1MI
12-летним девочкам в Свердловской области будут проводить бесплатную вакцинацию от вируса папилломы.

Вакцинация будет проходить в два этапа. Первый раз школьницам ее поставят до 22 сентября 2023 года, а второй — до 22 марта 2024 года. В медицинские учреждения области завезут несколько тысяч доз вакцин «Гардасил», рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Данная вакцина обеспечит защиту от рака шейки матки, который может возникнуть из-за вируса папилломы. Соответствующий приказ о проведении вакцинации подписал врио министра здравоохранения Сергей Турков.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге были отстранены от работы 48 сотрудников Института развития образования из-за того, что они не прошли процедуру вакцинации от кори.

Сотрудники отстранены от работы из-за отсутствия прививок в институте в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Медицина#Вакцина#Вакцинация#Прививки#Девочки#Школьницы#Медучреждения#Врачи#Здоровье
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