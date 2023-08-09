Девочек в Свердловской области будут бесплатно прививать от ВПЧ

Вакцинация будет проходить в два этапа. Первый раз школьницам ее поставят до 22 сентября 2023 года, а второй — до 22 марта 2024 года. В медицинские учреждения области завезут несколько тысяч доз вакцин «Гардасил», рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.