Девочек в Свердловской области будут бесплатно прививать от ВПЧ

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Вакцинация будет проходить в два этапа. Первый раз школьницам ее поставят до 22 сентября 2023 года, а второй — до 22 марта 2024 года. В медицинские учреждения области завезут несколько тысяч доз вакцин «Гардасил», рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Данная вакцина обеспечит защиту от рака шейки матки, который может возникнуть из-за вируса папилломы. Соответствующий приказ о проведении вакцинации подписал врио министра здравоохранения Сергей Турков.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге были отстранены от работы 48 сотрудников Института развития образования из-за того, что они не прошли процедуру вакцинации от кори.