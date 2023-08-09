Фестиваль пляжного самбо пройдет в День города в Нижнем Тагиле

В День рождения Нижнего Тагила — 12 августа в 12:00 — в Центральном парке культуры и отдыха имени Бондина пройдут соревнования по самбо на песке. Состязания проводит общественный совет проекта «Za самбо» совместно со спортивной школой «Тагилстрой» и главой города Владиславом Пинаевым.