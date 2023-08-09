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Фестиваль пляжного самбо пройдет в День города в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 10:07
Фото: tagilcity.ru
12 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Бондина в Нижнем Тагиле состоится Фестиваль пляжного самбо. Спортсмены поборются за призы проекта «Za самбо».

В День рождения Нижнего Тагила — 12 августа в 12:00 — в Центральном парке культуры и отдыха имени Бондина пройдут соревнования по самбо на песке. Состязания проводит общественный совет проекта «Za самбо» совместно со спортивной школой «Тагилстрой» и главой города Владиславом Пинаевым.

Приходите за положительными эмоциями, приводите своих друзей и близких. Буду вас там ждать, — сказал координатор проекта «Za самбо» Алексей Свалов.
Фото: tagilcity.ru

В Фестивале по пляжному самбо примут участие команды из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска и Верхней Салды. Победители получат призы от общественного совета проекта «Za самбо».

Напомним, ранее члены общественного совета «Za самбо» закупили и доставили спортивное оборудование для занятий борьбой в учебные заведения Нижнего Тагила — СОШ №100, СШ №2 и Православную гимназию №11.

«Za самбо» доставил спортивный инвентарь для секций по борьбе в Нижний Тагил
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Свердловская область#Спорт#Самбо#Соревнования#Борьба#Пляж
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