Карантин объявлен в Ирбите из-за найденного бешенства у лисы

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Тело мертвого животного нашли местные жители в частном секторе. Его отправили на экспертизу, которая показала, что у лисы имелось бешенство, рассказали в пресс-службе администрации Ирбита.
В связи с этим в городе ввели карантин. На какой срок он был объявлен — не сообщается. Горожанам также рекомендуют сделать прививки от бешенства себе и животным.
Напомним, в июне 2023 года карантин по бешенству был введен в Полевском, так как на полигоне «Возрождение» у собаки обнаружили вирус данного заболевания. Карантин длился до 28 июля 2023 года.