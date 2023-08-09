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Карантин объявлен в Ирбите из-за найденного бешенства у лисы

9 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ирбите установили карантин из-за бешенства, который нашли у дикой лисы 3 августа 2023 года.

Тело мертвого животного нашли местные жители в частном секторе. Его отправили на экспертизу, которая показала, что у лисы имелось бешенство, рассказали в пресс-службе администрации Ирбита.

В связи с этим в городе ввели карантин. На какой срок он был объявлен — не сообщается. Горожанам также рекомендуют сделать прививки от бешенства себе и животным.

Напомним, в июне 2023 года карантин по бешенству был введен в Полевском, так как на полигоне «Возрождение» у собаки обнаружили вирус данного заболевания. Карантин длился до 28 июля 2023 года.

Карантин по бешенству введен в Полевском
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