Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Так, лучшим ТОСом в 2023 году признали «Удачный», который объединяет в себе около 300 домов на улицах Гаева, Коммуны, Павлика Морозова, Лисогорская, Доменная и Рябинова, а также в переулках Безымянный и Тихий, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам председателя ТОС «Удачный» Нины Львовой, все его жители высадили цветы перед домами, придумали конкурсы, записали видеопоздравление ко Дню города, соорудили макет башни на Лисьей горе, а также фигурки из различных природных материалов.
В целом активисты ТОС в городе провели субботники, реконструировали зоны отдыха, высадили более 10 тысяч деревьев, кустарников и цветов, а также организовали концерты, флэшмобы, спортивные соревнования, экскурсии и другие мероприятия.
Напомним, в Нижнем Тагиле День города в 2023 году будет проходить 11–13 августа. Жителей города ждут праздничные мероприятия, концерты и салют.