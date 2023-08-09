tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Изображение материала

Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 04:15
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прошло награждение победителей конкурса «Территориальное общественное самоуправление по-тагильски», который по традиции проходил перед Днем города. Всего за победу в конкурсе в 2023 года боролись 17 участников.

Так, лучшим ТОСом в 2023 году признали «Удачный», который объединяет в себе около 300 домов на улицах Гаева, Коммуны, Павлика Морозова, Лисогорская, Доменная и Рябинова, а также в переулках Безымянный и Тихий, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По словам председателя ТОС «Удачный» Нины Львовой, все его жители высадили цветы перед домами, придумали конкурсы, записали видеопоздравление ко Дню города, соорудили макет башни на Лисьей горе, а также фигурки из различных природных материалов.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В целом активисты ТОС в городе провели субботники, реконструировали зоны отдыха, высадили более 10 тысяч деревьев, кустарников и цветов, а также организовали концерты, флэшмобы, спортивные соревнования, экскурсии и другие мероприятия.

Напомним, в Нижнем Тагиле День города в 2023 году будет проходить 11–13 августа. Жителей города ждут праздничные мероприятия, концерты и салют.

О работе общественного транспорта в День города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучший ТОС выберут в Нижнем Тагиле ко Дню города75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Награда#ТОС#Мероприятие#Улицы#Горожане#Активисты#Победитель#День города#Елизавета Зиборова#Свободное время#День города в Нижнем Тагиле 2023
Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
7 августа, 15:41
Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:42
«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила
Вчера, 13:34
В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя
Вчера, 15:47