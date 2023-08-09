Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле

Так, лучшим ТОСом в 2023 году признали «Удачный», который объединяет в себе около 300 домов на улицах Гаева, Коммуны, Павлика Морозова, Лисогорская, Доменная и Рябинова, а также в переулках Безымянный и Тихий, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.