Металлические трубы едва не влетели в трамвай в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Трубы в этом районе укладывают строители, предварительно вырывая с помощью трактора для них траншеи. По словам очевидцев, в какой-то момент ехавший трамвай на повороте столкнулся с трактором, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
У трамвая оказалось выбито стекло. Из-за случившегося в этом районе временно было остановлено трамвайное движение. Однако вскоре оно возобновилось.
В ГИБДД Нижнего Тагила факт данной аварии не был зафиксирован.
Напомним, в конце июля 2023 года в Нижний Тагил доставили новые трамвайные вагоны. Первую часть партии в город завезли в 2022 году, а остаток — 28 июля.