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Металлические трубы едва не влетели в трамвай в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 05:25
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле чуть не произошла авария с участием трамвая и трактора. Инцидент произошел днем 8 августа 2023 года на Ленинградском проспекте.

Трубы в этом районе укладывают строители, предварительно вырывая с помощью трактора для них траншеи. По словам очевидцев, в какой-то момент ехавший трамвай на повороте столкнулся с трактором, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

У трамвая оказалось выбито стекло. Из-за случившегося в этом районе временно было остановлено трамвайное движение. Однако вскоре оно возобновилось.

В ГИБДД Нижнего Тагила факт данной аварии не был зафиксирован.

Напомним, в конце июля 2023 года в Нижний Тагил доставили новые трамвайные вагоны. Первую часть партии в город завезли в 2022 году, а остаток — 28 июля.

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон
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