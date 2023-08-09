Металлические трубы едва не влетели в трамвай в Нижнем Тагиле

Трубы в этом районе укладывают строители, предварительно вырывая с помощью трактора для них траншеи. По словам очевидцев, в какой-то момент ехавший трамвай на повороте столкнулся с трактором, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».