Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По результатам проведенных исследований будет составлен план по расчистке водоемов. Об этом сообщает департамент информационной политики.
Там отметили, что водоемы, которым нужна реабилитация, укрепление берегов или очистка, будут включены в региональную программу. Для этого и организован мониторинг.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Мамонтова, в 2023 году на проведение мероприятий выделено 5,8 миллиона рублей. Результаты исследований станут основанием для проведения работ. Объекты будут детально обследованы.
В частности, исследования проведут на Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), канале между озерами Боевское и Щелкунское, а также озерах Щелкунском, Окуневском, Балтым и Багаряк. Планируется проверить глубину водоемов, мест, где имеется заиливание дна, разрушение берегов и так далее.
Также участки, где замечено сильное обмеление и зарастание, будут обследоваться дополнительно, чтобы выявить причины.