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Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области

9 августа 2023, 11:19
Фото: 1MI
Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области. На эти цели выделено 5,8 миллиона рублей.

По результатам проведенных исследований будет составлен план по расчистке водоемов. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Там отметили, что водоемы, которым нужна реабилитация, укрепление берегов или очистка, будут включены в региональную программу. Для этого и организован мониторинг.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Мамонтова, в 2023 году на проведение мероприятий выделено 5,8 миллиона рублей. Результаты исследований станут основанием для проведения работ. Объекты будут детально обследованы.

В частности, исследования проведут на Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), канале между озерами Боевское и Щелкунское, а также озерах Щелкунском, Окуневском, Балтым и Багаряк. Планируется проверить глубину водоемов, мест, где имеется заиливание дна, разрушение берегов и так далее.

Также участки, где замечено сильное обмеление и зарастание, будут обследоваться дополнительно, чтобы выявить причины.

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#Ирина Кирилова#Водоемы#Очистка#Мониторинг#Проверка#Экология#Свердловская область#Касается каждого
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