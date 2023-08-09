Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области

В частности, исследования проведут на Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), канале между озерами Боевское и Щелкунское, а также озерах Щелкунском, Окуневском, Балтым и Багаряк. Планируется проверить глубину водоемов, мест, где имеется заиливание дна, разрушение берегов и так далее.