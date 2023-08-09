На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что взрыв прогремел в районе котельной. Предварительно известно, что взорвался ангар с пиротехникой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал к месту ЧП. Произошедший взрыв подтвердил и глава Сергиево-Посадского городского округа.
Изначально сообщалось об 11 пострадавших, а позднее уже о 16. Сейчас на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.