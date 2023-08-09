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На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

9 августа 2023, 09:06
Фото: 1MI
В Сергиевом Посаде на территории оптико-механического завода произошел взрыв. В нескольких домах поблизости оказались выбиты стекла.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что взрыв прогремел в районе котельной. Предварительно известно, что взорвался ангар с пиротехникой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал к месту ЧП. Произошедший взрыв подтвердил и глава Сергиево-Посадского городского округа.

Изначально сообщалось об 11 пострадавших, а позднее уже о 16. Сейчас на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

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#Дарья Сорокина#Завод#Взрыв#Эвакуация#ЧП#Происшествия
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