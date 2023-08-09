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Неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный»

9 августа 2023, 14:32
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга попытался поджечь с помощью газеты релейный шкаф на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный».

На месте происшествия были найдены обрывки сгоревшей газеты, сигаретный окурок и брусок из дерева. Кроме того, полицейские обнаружили отпечатки пальца руки, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Известно, что в результате поджога техническое оборудование не получило никаких повреждений. Хулигана разыскивают.

Напомним, в мае 2023 года на станции в Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. Пострадавших не было. По факту поджога возбудили уголовное дело.

Релейный и батарейный шкафы были подожжены на станции Нижний Тагил
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Розыск#Злоумышленник#Поджог#Железнодорожная станция#Происшествия
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