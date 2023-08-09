Неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на станции «Екатеринбург-Сортировочный»

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На месте происшествия были найдены обрывки сгоревшей газеты, сигаретный окурок и брусок из дерева. Кроме того, полицейские обнаружили отпечатки пальца руки, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Известно, что в результате поджога техническое оборудование не получило никаких повреждений. Хулигана разыскивают.
Напомним, в мае 2023 года на станции в Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. Пострадавших не было. По факту поджога возбудили уголовное дело.