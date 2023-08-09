Неизвестный стрелял по домам и голубям из травмата на Мира в Нижнем Тагиле

Около 14:00 часов 9 августа в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина расстрелял подъездные окна, голубей на глазах у маленькой девочки. Очевидцы вызвали на место полицию. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал собственный источник.

Стрельба проходила с использованием, предположительно, травматического ружья. Источник TagilCity.ru рассказал подробности случившегося: Проспект Мира, мужик из травмата расстрелял подъездные окна, а потом пошел по улице и стрелял по голубям. Рядом в этот момент была маленькая девочка. Он вызвал полицию, пошел за мужиком сам, — поделился источник с TagilCity.ru. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Кроме того, есть фотографии с места происшествия. Неизвестный стрелял по окнам и голубям в Нижнем Тагиле Фото: tagilcity.ru