Неизвестный стрелял по домам и голубям из травмата на Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Стрельба проходила с использованием, предположительно, травматического ружья. Источник TagilCity.ru рассказал подробности случившегося:
Проспект Мира, мужик из травмата расстрелял подъездные окна, а потом пошел по улице и стрелял по голубям. Рядом в этот момент была маленькая девочка. Он вызвал полицию, пошел за мужиком сам, — поделился источник с TagilCity.ru.
Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Кроме того, есть фотографии с места происшествия.