Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильном ларе

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Морозильник был установлен в подполе на первом этаже, где на тот момент жила семья. По словам Наумовой, она не избавлялась от тела погибшего мальчика из чувства жалости и любви к нему, пишет Ура.ру.
Напомним, Далера нашли мертвым в сумке в конце июня 2023 года. В убийстве ребенка обвинили его многодетную опекуншу, которая ранее над ним издевалась. Женщину задержали и заключили под стражу.
Наумова при этом утверждает, что она не виновата в смерти мальчика, а также что к происшествию имеет отношение его старшая сестра.
Остальных детей отдали ее супругу. Мужчина намерен развестись с обвиняемой и лишить ее родительских прав.