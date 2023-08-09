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Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильном ларе

9 августа 2023, 15:53
Фото: 1MI
Вероника Наумова из Екатеринбурга рассказала, что тело убитого шестилетнего Далера находилось в морозильной камере с горизонтальным хранением.

Морозильник был установлен в подполе на первом этаже, где на тот момент жила семья. По словам Наумовой, она не избавлялась от тела погибшего мальчика из чувства жалости и любви к нему, пишет Ура.ру.

Напомним, Далера нашли мертвым в сумке в конце июня 2023 года. В убийстве ребенка обвинили его многодетную опекуншу, которая ранее над ним издевалась. Женщину задержали и заключили под стражу.

Наумова при этом утверждает, что она не виновата в смерти мальчика, а также что к происшествию имеет отношение его старшая сестра.

Остальных детей отдали ее супругу. Мужчина намерен развестись с обвиняемой и лишить ее родительских прав.

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