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Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле спасла потерявшего сознание пожилого мужчину

9 августа 2023, 03:40
Фото: Midjourney
Женщина в Нижнем Тагиле спасла жизнь пожилому пассажиру автобуса, который потерял сознание. Инцидент произошел утром 7 августа 2023 года.

Мужчина, ехавший стоя в автобусе, стал падать и терять сознание. Остальные пассажиры, сообразив, что горожанину стало плохо, стали уступать ему место, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Через некоторое время тагильчанин снова потерял сознание. Когда автобус подъехал к остановке на проспекте Мира, люди вызвали ему скорую помощь. Пока ждали врачей, одна из пассажирок старалась привести его в чувство — хлопала его по щекам, лила воду и спрашивала, кто он и откуда едет.

Выяснилось, что пенсионеру 70 лет и он ехал домой после сдачи анализов в поликлинике. Сотрудники скорой помощи отвезли его в больницу.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге контролеры автобуса хотели выгнать пожилого пассажира, у которого не было с собой пенсионного удостоверения.

Контролеры в Екатеринбурге пытались выгнать из автобуса пожилого человека
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