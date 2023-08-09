Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле спасла потерявшего сознание пожилого мужчину

Через некоторое время тагильчанин снова потерял сознание. Когда автобус подъехал к остановке на проспекте Мира, люди вызвали ему скорую помощь. Пока ждали врачей, одна из пассажирок старалась привести его в чувство — хлопала его по щекам, лила воду и спрашивала, кто он и откуда едет.