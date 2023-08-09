Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле спасла потерявшего сознание пожилого мужчину

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Мужчина, ехавший стоя в автобусе, стал падать и терять сознание. Остальные пассажиры, сообразив, что горожанину стало плохо, стали уступать ему место, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Через некоторое время тагильчанин снова потерял сознание. Когда автобус подъехал к остановке на проспекте Мира, люди вызвали ему скорую помощь. Пока ждали врачей, одна из пассажирок старалась привести его в чувство — хлопала его по щекам, лила воду и спрашивала, кто он и откуда едет.
Выяснилось, что пенсионеру 70 лет и он ехал домой после сдачи анализов в поликлинике. Сотрудники скорой помощи отвезли его в больницу.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге контролеры автобуса хотели выгнать пожилого пассажира, у которого не было с собой пенсионного удостоверения.