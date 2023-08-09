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Появилось видео расстрела Mercedes рядом с прокуратурой в Екатеринбурге

9 августа 2023, 12:58
Фото: 1MI
Появилось видео расстрела черного автомобиля Mercedes, который был припаркован около здания областной прокуратуры.

Из кадров следует, что молодой мужчина в черном худи с капюшоном приехал сюда на самокате, затем припарковался и что-то делал возле чужой машины. В какой-то момент он подошел к заднему правому окну машины, наклонился, а после прятал что-то в карман, пишет Е1.

В это же время в автомобиль, стоящий рядом, садится мужчина, но он даже не смотрит в сторону предполагаемого злоумышленника.

Пуля прошла через тонированное стекло по диагонали, на уровне головы, хотели меня убить, — утверждает владелица машины Лидия.

Она отметила, что недавно выиграла суд на 15 млн рублей у человека из мира криминала, который ранее был судим. Она думает, что он может быть причастным к этой истории.

Женщина обратилась в полицию. Ведется расследование.

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#Екатеринбург#18+#Машина#Прокуратура#Выстрел#Криминал#Дарья Сорокина
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