Появилось видео расстрела Mercedes рядом с прокуратурой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Из кадров следует, что молодой мужчина в черном худи с капюшоном приехал сюда на самокате, затем припарковался и что-то делал возле чужой машины. В какой-то момент он подошел к заднему правому окну машины, наклонился, а после прятал что-то в карман, пишет Е1.
В это же время в автомобиль, стоящий рядом, садится мужчина, но он даже не смотрит в сторону предполагаемого злоумышленника.
Пуля прошла через тонированное стекло по диагонали, на уровне головы, хотели меня убить, — утверждает владелица машины Лидия.
Она отметила, что недавно выиграла суд на 15 млн рублей у человека из мира криминала, который ранее был судим. Она думает, что он может быть причастным к этой истории.
Женщина обратилась в полицию. Ведется расследование.