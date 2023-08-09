Прокуратура обжалует приговор банде бутлегеров из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По вине бутлегеров погибли 44 человека, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители прокуратуры считают, что после вынесения приговора гособвинитель решил подать апелляцию. В ведомстве будут настаивать на более строгом наказании для виновных.
Напомним, что шестерым виновным назначили наказание (до 5,5 лет тюрьмы). Однако часть банды получила лишь условные сроки.
Сообщники в течение года проводили незаконный оборот контрафактной продукции, которая содержала метанол.