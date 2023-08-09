tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Изображение материала

Прокуратура обжалует приговор банде бутлегеров из Екатеринбурга

9 августа 2023, 13:22
Фото: 1MI
В прокуратуре планируют обжаловать приговор банде бутлегеров из Екатеринбурга. Ведомство посчитало вынесенный вердикт слишком мягким.

По вине бутлегеров погибли 44 человека, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители прокуратуры считают, что после вынесения приговора гособвинитель решил подать апелляцию. В ведомстве будут настаивать на более строгом наказании для виновных.

Напомним, что шестерым виновным назначили наказание (до 5,5 лет тюрьмы). Однако часть банды получила лишь условные сроки.

Сообщники в течение года проводили незаконный оборот контрафактной продукции, которая содержала метанол.

Прокативший подругу на бампере житель Нижнего Тагила не смог оспорить решение суда
Узнать подробнее
Читайте также:
В Госдуме объяснили, почему Верховный суд запретил делать УЗИ без направления врачаЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Екатеринбург#Суд#Приговор#Дарья Сорокина#Прокуратура
Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Сегодня, 08:24
Фестиваль пляжного самбо пройдет в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:07
Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
Сегодня, 10:07
Прокуратура оштрафовала четырех судовладельцев в акватории Нижнего Тагила
Сегодня, 10:41
Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области
Сегодня, 11:19