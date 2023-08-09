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Прокуратура оштрафовала четырех судовладельцев в акватории Нижнего Тагила

9 августа 2023, 10:41
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Во время проведения рейда Нижнетагильская прокуратура и Инспекторское отделение ГУ МЧС по Свердловской области в Нижнем Тагиле выявили ряд правонарушений в городской акватории и оштрафовали четырех судовладельцев.

Патрулирование осуществлялось с целью выявления и пресечения правонарушений на воде. С тагильчанами — владельцами судов, — были проведены профилактические беседы. Разговор шел о безопасности людей на водных объектах.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Правоохранители привлекли к ответственности по административным делам четырех человек. Известно, что они виновны в нарушении правил эксплуатации судов, а также не обеспечили безопасность пассажиров на воде, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Кроме того, представители ведомств продолжают работу в данном направлении.

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#Анна Варнакина#Акватория#Судно#Штраф#Транспортная прокуратура#Нижний Тагил#Криминал
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