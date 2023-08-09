Прокуратура оштрафовала четырех судовладельцев в акватории Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Патрулирование осуществлялось с целью выявления и пресечения правонарушений на воде. С тагильчанами — владельцами судов, — были проведены профилактические беседы. Разговор шел о безопасности людей на водных объектах.
Правоохранители привлекли к ответственности по административным делам четырех человек. Известно, что они виновны в нарушении правил эксплуатации судов, а также не обеспечили безопасность пассажиров на воде, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Кроме того, представители ведомств продолжают работу в данном направлении.