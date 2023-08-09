Прокуратура оштрафовала четырех судовладельцев в акватории Нижнего Тагила

Правоохранители привлекли к ответственности по административным делам четырех человек. Известно, что они виновны в нарушении правил эксплуатации судов, а также не обеспечили безопасность пассажиров на воде, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Кроме того, представители ведомств продолжают работу в данном направлении.