Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Рабочему раздробило часть ноги на ЕВРАЗ НТМК. При перемещении груза у крепления оборвало болты, и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине. Вес груза был более 1 тонны, стопу раздробило. В результате ему ампутировали часть ноги.
На месяц будет перекрыта улица Красноармейская в Нижнем Тагиле — с 14 августа 2023 года по 18 сентября 2023 года. Это коснется промежутка дороги на участке от дома №74 до дома №81.
В Центре содействия развитию доступного туризма «Волшебники» прокомментировали ЧП со сбитой девушкой на сапборде и рассказали свою версию тех событий. Первое препятствие возникло еще с поиском спасательных жилетов — те, что были у «Волшебников» не проходили по правилам.
В 1,25 раза превышал сероводород в воздухе Нижнего Тагиле 9 августа. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре +21 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.
Мужчина расстрелял подъездные окна и голубей на глазах у маленькой девочки в Нижнем Тагиле. Свидетели событий вызвали полицию. После этого убежавшего стрелка стали искать на Красном Камне.