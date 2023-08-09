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Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке

9 августа 2023, 14:23
Фото: Midjourney
Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Нижнем Тагиле при ребенке. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 августа.

Рабочему раздробило часть ноги на ЕВРАЗ НТМК. При перемещении груза у крепления оборвало болты, и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине. Вес груза был более 1 тонны, стопу раздробило. В результате ему ампутировали часть ноги.

«Раздавило ногу!»: рабочий травмировался на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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На месяц будет перекрыта улица Красноармейская в Нижнем Тагиле — с 14 августа 2023 года по 18 сентября 2023 года. Это коснется промежутка дороги на участке от дома №74 до дома №81.

Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц
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В Центре содействия развитию доступного туризма «Волшебники» прокомментировали ЧП со сбитой девушкой на сапборде и рассказали свою версию тех событий. Первое препятствие возникло еще с поиском спасательных жилетов — те, что были у «Волшебников» не проходили по правилам.

В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
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В 1,25 раза превышал сероводород в воздухе Нижнего Тагиле 9 августа. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре +21 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.

Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
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Мужчина расстрелял подъездные окна и голубей на глазах у маленькой девочки в Нижнем Тагиле. Свидетели событий вызвали полицию. После этого убежавшего стрелка стали искать на Красном Камне.

Неизвестный стрелял по домам и голубям из пневматики на Мира в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Дети#Ребенок#Стрелок#Перекрытие улицы#ЕВРАЗ НТМК#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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