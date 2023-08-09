Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке

В Центре содействия развитию доступного туризма «Волшебники» прокомментировали ЧП со сбитой девушкой на сапборде и рассказали свою версию тех событий. Первое препятствие возникло еще с поиском спасательных жилетов — те, что были у «Волшебников» не проходили по правилам.