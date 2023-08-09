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«Раздавило ногу!»: рабочий травмировался на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 10:41
Фото: tagilcity.ru

Рабочий лишился стопы после травмы на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

В понедельник 6 августа в колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК был травмирован работник. Из-за падения груза мужчине раздробило часть ноги, медикам пришлось ее ампутировать.

При перемещении груза у крепления оборвало болты и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине, сообщает собеседник редакции.

Вырвало болты, с помощью которых поднимали груз. Вес был более 1 тонны, стопу раздробило, говорят, ногу было не спасти, ногу раздавило прямо, ампутировали часть, — рассказывает источник TagilCity.ru.

Факт происшествия на предприятии подтверждают, сейчас ведется расследование данного случая травмирования на производстве.

6 августа в колесобандажном цехе при кантовке валка на площадке сборки и перевалки клетей вальцовщик получил травму стопы. Работнику была оперативно оказана медицинская помощь. Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Пострадавшему будет оказана необходимая помощь, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#18+#Авария#Травматизм#Травма#Производственная травма#ЕВРАЗ НТМК#Груз#Рабочий#Происшествия#Эксклюзив
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