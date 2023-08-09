«Раздавило ногу!»: рабочий травмировался на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
При перемещении груза у крепления оборвало болты и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине, сообщает собеседник редакции.
Вырвало болты, с помощью которых поднимали груз. Вес был более 1 тонны, стопу раздробило, говорят, ногу было не спасти, ногу раздавило прямо, ампутировали часть, — рассказывает источник TagilCity.ru.
Факт происшествия на предприятии подтверждают, сейчас ведется расследование данного случая травмирования на производстве.
6 августа в колесобандажном цехе при кантовке валка на площадке сборки и перевалки клетей вальцовщик получил травму стопы. Работнику была оперативно оказана медицинская помощь. Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Пострадавшему будет оказана необходимая помощь, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.