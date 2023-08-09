Родители потерявшейся в Екатеринбурге девочки найдены

По данным полиции, девочку передали родителям. Они пояснили, что девочка 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года. В какой-то момент младшая девочка потерялась, так как старшая упустила ее из виду. Полицейскими установлено, что никаких противоправных действий против ребенка не совершалось.