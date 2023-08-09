Родители потерявшейся в Екатеринбурге девочки найдены

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Выяснилось, что старшая сестра упустила ребенка из вида, пишет Ура.ру со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.
По данным полиции, девочку передали родителям. Они пояснили, что девочка 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года. В какой-то момент младшая девочка потерялась, так как старшая упустила ее из виду. Полицейскими установлено, что никаких противоправных действий против ребенка не совершалось.
При этом родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.