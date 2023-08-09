С 1 сентября аптеки начнут отпускать лекарства по-новому

Теперь, если пациента не будет рецепта на спецбланке, чек на него не будет пробит. С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. То есть от граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.