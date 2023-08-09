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С 1 сентября аптеки начнут отпускать лекарства по-новому

9 августа 2023, 09:43
Фото: 1MI
В России с 1 сентября начинает действовать новый закон. Теперь аптеки будут продавать лекарства по новым правилам. Таким образом, с осени, лекарства перестанут быть доступными для большинства граждан.

Согласно новому постановлению, отпуск рецептурных препаратов производиться на бланке с номером и печатью. Из-за этого аптечная система изменится довольно значительно. Как именно, разбирались журналисты «Новых известий».

Теперь, если пациента не будет рецепта на спецбланке, чек на него не будет пробит. С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. То есть от граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.

Отмечается, что свыше 70% препаратов в аптеках — рецептурные. При этом на настоящий момент только 10% из них отпускается по рецепту врача. Раньше пациенты могли приходить в аптеку и просить у фармацевта совета. Теперь это станет невозможно. Нужно будет приносить рецепт от врача, причем оформленный по всем правилам.

В числе рецептурных препаратов — антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные препараты, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, препараты от болезней легких, практически все лекарства, которые принимают при болезнях щитовидной железы. Все это должны отпускать исключительно по рецепту, — сказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Таким образом, в стране случится самое масштабное за последние 30 лет ужесточение контроля аптек. Однако существуют ситуации, когда человеку срочно требуются таблетки, а попасть к врачу прямо сейчас он не может.

Эти и другие вопросы были заданы министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он пока на них не ответил.

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#Дарья Сорокина#Аптеки#Лекарства#Препараты#Здоровье#Свердловская область
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