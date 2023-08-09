Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию

Он опровергает данные о том, что ехал без включенных огней, и что был пьян. Также он настаивает, что женщину вовсе не было видно. Он утверждает, якобы на ней не было светоотражающих элементов. Об этом мужчина сообщил в интервью «Областному телевидению».