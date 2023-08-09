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Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию

9 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
Владелец катера, сбивший женщину на Тагильском пруду, рассказал о случившемся. Катером управлял Никита Карпов. В злополучный день он врезался в sup-борд с женщиной.

Он опровергает данные о том, что ехал без включенных огней, и что был пьян. Также он настаивает, что женщину вовсе не было видно. Он утверждает, якобы на ней не было светоотражающих элементов. Об этом мужчина сообщил в интервью «Областному телевидению».

А начальник спасательной станции сказал, что тагильчанка была пьяна. Он утверждает, что это следует из медицинского заключения.

ЧП произошло вечером 28 июля на городском пруду Нижнего Тагила. Тогда семья и друзья Ивана Подмазова, главы местного клуба sup-серфинга, выехали покататься на борде. Когда группа возвращалась, в доску с супругой и сыном мужчины врезалась моторная лодка.

Женщина получила черепно-мозговую травму. Она в реанимации. А ребенок не пострадал. Катер арестован, а его владельцу грозит штраф и лишение прав.

Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Катер#Пруд#Реанимация#Происшествия#Нижний Тагил
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