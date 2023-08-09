Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Он опровергает данные о том, что ехал без включенных огней, и что был пьян. Также он настаивает, что женщину вовсе не было видно. Он утверждает, якобы на ней не было светоотражающих элементов. Об этом мужчина сообщил в интервью «Областному телевидению».
А начальник спасательной станции сказал, что тагильчанка была пьяна. Он утверждает, что это следует из медицинского заключения.
ЧП произошло вечером 28 июля на городском пруду Нижнего Тагила. Тогда семья и друзья Ивана Подмазова, главы местного клуба sup-серфинга, выехали покататься на борде. Когда группа возвращалась, в доску с супругой и сыном мужчины врезалась моторная лодка.
Женщина получила черепно-мозговую травму. Она в реанимации. А ребенок не пострадал. Катер арестован, а его владельцу грозит штраф и лишение прав.