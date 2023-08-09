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Семья погибшего после вспышки инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге получила 1 млн

9 августа 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Миллион рублей получила семья погибшего работника склада Ozon в Екатеринбурге. Кирилл Кугенев родом из Челябинской области.

Он скончался от менингококковой инфекции. О получении семьей выплаты рассказал отец Кирилла, пишет «КП-Екатеринбург». Из Челябинска в Екатеринбург юноша приезжал на заработки.

Он был приемщиком товара в распределительном центре Ozon, куда попал через компанию «Д-Персонал». От этой фирмы семье погибшего досталось 300 тысяч рублей. Ozon выплатил еще миллион рублей.

Напомним, что первые симптомы недомогания Кирилл почувствовал 22 июня. А через неделю его состояние резко ухудшилось, и он скончался 1 июля. Болел также его товарищ. Болезнь протекала в легкой форме и он выжил.

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#Екатеринбург#Выплата#OZON#Погибший#Происшествия#Дарья Сорокина
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