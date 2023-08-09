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Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа

9 августа 2023, 07:30
Фото: tagilcity.ru
Вo время замеров воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа показатель сероводорода превысил норму в 1,25 раза.

Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +21 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.

После 20-минутных замеров показатель сероводорода составил 0,01 мг/м3, что превышает норму вещества в 1,25 раза. Разовая ПДК сероводорода составляет 0,008 мг/м3. Концентрации остальных замеряемых веществ остались нулевыми.

Сероводород превысил норму в 1,25 разаСероводород превысил норму в 1,25 раза
Сероводород превысил норму в 1,25 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации o состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Выбросы#Сероводород#Замеры воздуха#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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