Схему обмана с бронированием отелей рассказали жителям Свердловской области

После перевода денег мужчине не пришло смс-уведомление, из-за чего он решил, что банковская операция не увенчалась успехом. Житель Тавды сделал еще один перевод: сумма составила 88 тысяч рублей. Мужчина попытался перезвонить по номеру, по которому с ним связывалась лже-сотрудница отеля, однако он перестал отвечать.