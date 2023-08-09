Схему обмана с бронированием отелей рассказали жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Обманутый пенсионер зашел на сайт отеля и ввел свои данные в соответствующую форму. Далее с ним связалась менеджер — якобы сотрудница дома отдыха, — которая рассказала, куда переводить сумму для брони.
После перевода денег мужчине не пришло смс-уведомление, из-за чего он решил, что банковская операция не увенчалась успехом. Житель Тавды сделал еще один перевод: сумма составила 88 тысяч рублей. Мужчина попытался перезвонить по номеру, по которому с ним связывалась лже-сотрудница отеля, однако он перестал отвечать.
Когда свердловчанин дозвонился до настоящего отеля в Абхазии, ему ответили, что он стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила полиция Тавды.