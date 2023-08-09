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Схему обмана с бронированием отелей рассказали жителям Свердловской области

9 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI

Пенсионер из Тавды забронировал отель в Абхазии и остался без денег

Житель Тавды дважды переводил деньги мошенникам, якобы бронируя отель в Абхазии, однако в итоге мужчина остался и без отдыха, и без денег. Инцидент произошел в июле, свердловчанин потерял 88 тысяч рублей.

Обманутый пенсионер зашел на сайт отеля и ввел свои данные в соответствующую форму. Далее с ним связалась менеджер — якобы сотрудница дома отдыха, — которая рассказала, куда переводить сумму для брони.

После перевода денег мужчине не пришло смс-уведомление, из-за чего он решил, что банковская операция не увенчалась успехом. Житель Тавды сделал еще один перевод: сумма составила 88 тысяч рублей. Мужчина попытался перезвонить по номеру, по которому с ним связывалась лже-сотрудница отеля, однако он перестал отвечать.

Когда свердловчанин дозвонился до настоящего отеля в Абхазии, ему ответили, что он стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила полиция Тавды.

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#Анна Варнакина#Мошенники#Телефонные мошенники#Отель#Отдых#Деньги#Криминал#Свердловская область#Тавда
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