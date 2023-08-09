Следком проверит пристающих к жительницам Екатеринбурга южан

Женщины отказались знакомиться с южанами, но те не оставили попыток. Екатеринбурженки стали фиксировать происходящее на камеру. Южане предприняли попытку отобрать смартфоны у свердловчанок, но те смогли убежать. Активисты из Екатеринбурга нашли мигрантов и заставили их извиняться — это записали на видео, сообщает Ура.ру.