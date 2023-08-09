Следком проверит пристающих к жительницам Екатеринбурга южан

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего, сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга. На данный момент известно о том, что приезжие из южных регионов мужчины настойчиво оказывали знаки внимания двум екатеринбурженкам на Сортировке в Екатеринбурге.
Женщины отказались знакомиться с южанами, но те не оставили попыток. Екатеринбурженки стали фиксировать происходящее на камеру. Южане предприняли попытку отобрать смартфоны у свердловчанок, но те смогли убежать. Активисты из Екатеринбурга нашли мигрантов и заставили их извиняться — это записали на видео, сообщает Ура.ру.