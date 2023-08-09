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Следком проверит пристающих к жительницам Екатеринбурга южан

9 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
Следственный комитет Свердловской области проводит проверку в отношении южан, которые оказывают повышенное внимание жительницам Екатеринбурга: две девушки пожаловались на то, что мигранты предприняли попытку отобрать у них сотовые телефоны.

Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего, сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга. На данный момент известно о том, что приезжие из южных регионов мужчины настойчиво оказывали знаки внимания двум екатеринбурженкам на Сортировке в Екатеринбурге.

Женщины отказались знакомиться с южанами, но те не оставили попыток. Екатеринбурженки стали фиксировать происходящее на камеру. Южане предприняли попытку отобрать смартфоны у свердловчанок, но те смогли убежать. Активисты из Екатеринбурга нашли мигрантов и заставили их извиняться — это записали на видео, сообщает Ура.ру.

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#Анна Варнакина#СКР#Следственный комитет#Мигранты#Криминал#Екатеринбург#Александр Шульга
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