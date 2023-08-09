tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Стали известны подробности массового ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге

9 августа 2023, 05:55
Фото: ИА «Ночные новости»
Стали известны подробности массовой дорожной аварии в Екатеринбурге, в которой столкнулись скорая помощь, каршеринговое авто Hyundai Solaris и пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

Скорая везла пациентку из Алапаевска. За рулем каршеринга сидел 28-летний молодой человек. На пересечении улиц произошло столкновение скорой и автомобиля. От удара скорую откинуло к автобусу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадали пять человек. Так, у водителей автобуса и скорой помощи диагностировали переломы ребер, фельдшер получил ушиб правой ноги, кондуктор — ушибы конечностей, а водитель иномарки ушибленную и резаную раны стопы.

Инспекторы ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства и причины массовой аварии.

Напомним, происшествие случилось на перекрестке Расточная — Монтажников 8 августа 2023 года.

Каршеринговое авто и скорая помощь столкнулись в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Екатеринбургом пассажир иномарки вылетел через окно и погиб под колесами ВАЗа14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем ТагилеМолодой свердловчанин протаранил ЛЭП под Сысертью и погиб
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#18+#Инцидент#ГИБДД#Авария#Пострадавшие#Автомобиль#Скорая помощь#Автобус#Проверка#Инспекторы#Происшествия
Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
7 августа, 15:41
Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:15
Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:42
«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила
Вчера, 13:34
В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя
Вчера, 15:47