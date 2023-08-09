Стали известны подробности массового ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге

Скорая везла пациентку из Алапаевска. За рулем каршеринга сидел 28-летний молодой человек. На пересечении улиц произошло столкновение скорой и автомобиля. От удара скорую откинуло к автобусу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.