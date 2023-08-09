Стали известны подробности массового ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Скорая везла пациентку из Алапаевска. За рулем каршеринга сидел 28-летний молодой человек. На пересечении улиц произошло столкновение скорой и автомобиля. От удара скорую откинуло к автобусу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В ДТП пострадали пять человек. Так, у водителей автобуса и скорой помощи диагностировали переломы ребер, фельдшер получил ушиб правой ноги, кондуктор — ушибы конечностей, а водитель иномарки ушибленную и резаную раны стопы.
Инспекторы ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства и причины массовой аварии.
Напомним, происшествие случилось на перекрестке Расточная — Монтажников 8 августа 2023 года.