Сыну полковника Росгвардии отменили приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Об этом заявили в Седьмом кассационном суде, пишет ЕАН. При этом в конце июля Васильеву был заменен неотбытый срок в колонии общего режима на принудительные работы.
Напомним, авария случилась 4 августа 2019 года около торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Владимир Васильев за рулем KIA Rio влетел в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате погибли два человека. Очевидцы тогда заявляли, что в момент аварии Васильев был нетрезв. Однако медосвидетельствование это опровергло.
При этом следствие считает, что анализы сдавал отец Васильева, полковник Росгвардии. Весной 2021 года мужчина был приговорен к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Однако уже 21 января 2022 года наказание было смягчено областным судом до 8 лет и 11 месяцев колонии. Также Васильев должен был выплатить погибшим 1,5 миллиона рублей.