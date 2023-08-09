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Сыну полковника Росгвардии отменили приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

9 августа 2023, 11:31
Фото: 1MI
Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, который в 2019 году устроил смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, отменили приговор. Теперь его отправят в СИЗО, а делом будет заниматься Ленинский районный суд.

Об этом заявили в Седьмом кассационном суде, пишет ЕАН. При этом в конце июля Васильеву был заменен неотбытый срок в колонии общего режима на принудительные работы.

Напомним, авария случилась 4 августа 2019 года около торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Владимир Васильев за рулем KIA Rio влетел в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате погибли два человека. Очевидцы тогда заявляли, что в момент аварии Васильев был нетрезв. Однако медосвидетельствование это опровергло.

При этом следствие считает, что анализы сдавал отец Васильева, полковник Росгвардии. Весной 2021 года мужчина был приговорен к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Однако уже 21 января 2022 года наказание было смягчено областным судом до 8 лет и 11 месяцев колонии. Также Васильев должен был выплатить погибшим 1,5 миллиона рублей.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Авария#Приговор#Суд#ДТП#Екатеринбург
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