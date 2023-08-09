Сыну полковника Росгвардии отменили приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

При этом следствие считает, что анализы сдавал отец Васильева, полковник Росгвардии. Весной 2021 года мужчина был приговорен к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Однако уже 21 января 2022 года наказание было смягчено областным судом до 8 лет и 11 месяцев колонии. Также Васильев должен был выплатить погибшим 1,5 миллиона рублей.